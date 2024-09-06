В 22:00 06.09.2024 Египет и Кабо-Верде сыграют матч в квалификации Кубка Африки.

Египет — Кабо-Верде

Последний матч: «Кабо-Верде» — «Египет» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Египет» — «Кабо-Верде» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Египет»).

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