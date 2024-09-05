Пиняев: Сейчас Глушенков — лучший российский футболист

Хавбек «Локомотива»высказался о переходев «Зенит». Ранее футболист играл за «Локомотив».

«Максим, как и любой талантливый футболист, набил шишек. Далее он получил доверие, полностью его оправдал. Сейчас Глушенков — лучший российский футболист. Голову надо держать холодной, продолжать работу, и все будет хорошо при правильном подходе.

Как отреагировал на уход Глушенкова в "Зенит"? Расстроился, конечно. Он очень сильный футболист, партнер и мой близкий друг. Этот выбор он уже сделал, я за него рад. Глушенков — молодец. Здорово, что у него все получается», — цитирует Пиняева «СЭ».

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В нынешнем сезоне Глушенков сыграл 7 встреч, забил 9 мячей и сделал один ассист. Сейчас форвард находится в лазарете.