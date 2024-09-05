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    Мостовой: Не вижу логика перехода Кордобы из «Краснодара» в «Спартак»

    Футбол Трансферы Краснодар Спартак
    Известный в прошлом футболист сборной России и «Спартак» Александр Мостовой прокомментировал вероятный трансфер нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Последняя информация о возможном уходе Кордобы из "Краснодара" была, когда им интересовался "Зенит" ещё до Соболева. Удивлён, что появился "Спартак". Уходить из "Краснодара" в "Спартак" не совсем логично. Джон — лучший нападающий РПЛ.

    Я уже не удивляюсь, что за него "Спартак" предложил 16 миллионов в последний год контракта. Клуб нас приучил к таким трансферам, про которые мы уже забыли, хотя были потрачены бешеные деньги.

    Тут вопрос в другом: почему в 2021 году Кордоба из "Герты" перешёл в "Краснодар", а не в "Спартак"?

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    • Искусство не в том, чтобы купить игрока, которого все знают, а в том, чтобы привезти неизвестного футболиста, который выстрелит. Многие не разбираются в потенциале игроков», — сказал Мостовой «Чемпионату».

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