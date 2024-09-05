В 18:30 05.09.2024 Луки-Энергия и Рязань сыграют матч в кубке России по футболу.

Луки-Энергия — Рязань

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рязань»).

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