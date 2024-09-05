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    Луки-Энергия — Рязань: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 18:30 05.09.2024 Луки-Энергия и Рязань сыграют матч в кубке России по футболу.

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    Луки-Энергия — Рязань

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

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