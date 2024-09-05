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    Коул: Тен Хаг заслуживает возглавлять «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о наставнике «манкунианцев» Эрике тен Хаге.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «У каждого будет свое мнение, и все могут говорить что хотят. Так или иначе, Эрик тен Хаг возглавляет команду, и он заслуживает этого, потому что два трофея за два сезона — это не конец света.

    Я понимаю, что они проиграли дома "Ливерпулю" в важном матче, и это была не такая игра, как те многие поражения "Манчестер Юнайтед", когда я играл за клуб, но мы провели всего три матча. Не то чтобы "Манчестер Юнайтед" был ужасен во всех этих играх. Они обыграли "Фулхэм", но им не повезло против "Брайтона". Лично мне кажется, что все не так уж и плохо, и нам просто нужно позволить Эрику продолжать свою работу», — цитирует Коула Betfred Insights.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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