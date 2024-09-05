Дюков о трансфере Соболева: Дай бог, чтобы переход пошел на благо футболисту

Президент Российского футбольного союзавысказался о переходе нападающегоиз

«Не могу сказать, что внимательно следил за трансфером Александра Соболева. В любом случае переход игрока — это предмет договорённости сторон. "Спартак" и "Зенит" договорились, переход состоялся.

Честно говоря, я в футболе давно, меня уже удивить чем-то сложно. Но дай бог, чтобы переход пошёл на благо футболисту Соболеву, это игрок, который привлекался в сборную», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, что Соболев был отстранен от основного состава «Спартака» летом этого года. Уже 30-го августа стало известно о том, что нападающий подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года.