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    Дюков о трансфере Соболева: Дай бог, чтобы переход пошел на благо футболисту

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    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Не могу сказать, что внимательно следил за трансфером Александра Соболева. В любом случае переход игрока — это предмет договорённости сторон. "Спартак" и "Зенит" договорились, переход состоялся.

    Честно говоря, я в футболе давно, меня уже удивить чем-то сложно. Но дай бог, чтобы переход пошёл на благо футболисту Соболеву, это игрок, который привлекался в сборную», — приводит слова Дюкова ТАСС.

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    • Напомним, что Соболев был отстранен от основного состава «Спартака» летом этого года. Уже 30-го августа стало известно о том, что нападающий подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года.

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