В 19:00 05.09.2024 Азербайджан и Швеция сыграют матч в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА.

Азербайджан — Швеция

Последний матч: «Азербайджан» — «Швеция» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Азербайджан» — «Швеция». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Швеция»).

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