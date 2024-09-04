Соболев: Тепло пообщались с Семаком, но о моей роли и футболе не говорили

Нападающий «Зенита»признался, что пока не знает, в какой роли видит его на поле главный тренер команды

«Всегда в контакте. Вчера видел Сергея Богдановича [Семака], он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Тепло пообщались. Но о моей роли и футболе особо не говорили.

Провел три индивидуальные тренировки. В принципе, в нормальных кондициях. Хорошо, что случилась пауза на матчи сборных.

У меня есть время потренироваться с командой. Плюс будет товарищеская игра. По ней — как скажет тренерский штаб, но надеюсь сыграть», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака». Контракт 27-летнего нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитано на три года.

Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».