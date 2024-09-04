ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров
    Все новости спорта

    Соболев: Тепло пообщались с Семаком, но о моей роли и футболе не говорили

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что пока не знает, в какой роли видит его на поле главный тренер команды Сергей Семак.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Всегда в контакте. Вчера видел Сергея Богдановича [Семака], он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Тепло пообщались. Но о моей роли и футболе особо не говорили.

    Провел три индивидуальные тренировки. В принципе, в нормальных кондициях. Хорошо, что случилась пауза на матчи сборных.

    У меня есть время потренироваться с командой. Плюс будет товарищеская игра. По ней — как скажет тренерский штаб, но надеюсь сыграть», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

  • Тренер «Зенита» назвал одну из причин подписания Соболева
  • Читайте по теме

    • Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака». Контракт 27-летнего нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитано на три года.

    Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Синнера и выйдет в полуфинал US Open?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Обновленные омичи нацелены на домашнюю победу
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Московское «Динамо» разгромит китайский клуб?
  • «Динамо» М — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо М — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сербия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вьетнам — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры