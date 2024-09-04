начнут матч в 16:00 в Премьер-лиге Туркменистана, 04.09.2024.

Последний матч: «Копетдаг» — «Шагадам» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шагадам» — «Копетдаг». Коэффициент ставки — 2.03.

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