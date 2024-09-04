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    Пике: Надеюсь, Ямаль станет важнейшим футболистом для «Барсы»

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    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил игру 17-летнего нападающего «сине-гранатовых» Ламин Ямаль.

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    «Думаю, больше всего в его игре удивляет зрелость, с которой он действует на поле. Он прекрасно понимает, как нужно располагаться на своей позиции, как идти в атаку на крайнего защитника.

    Если Ламин видит, что находится в неудобном положении, он сделает всё, чтобы мяч сохранить. Полагаю, что он игрок очень высокого уровня и с большим потенциалом. Надеюсь, в ближайшие годы Ямаль станет важнейшим футболистом для Барсы», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

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    • В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 4 матча в рамках испанской Примеры, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

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