Пике: Надеюсь, Ямаль станет важнейшим футболистом для «Барсы»

Бывший защитникоценил игру 17-летнего нападающего «сине-гранатовых»

«Думаю, больше всего в его игре удивляет зрелость, с которой он действует на поле. Он прекрасно понимает, как нужно располагаться на своей позиции, как идти в атаку на крайнего защитника.

Если Ламин видит, что находится в неудобном положении, он сделает всё, чтобы мяч сохранить. Полагаю, что он игрок очень высокого уровня и с большим потенциалом. Надеюсь, в ближайшие годы Ямаль станет важнейшим футболистом для Барсы», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 4 матча в рамках испанской Примеры, забил гол и сделал 4 голевые передачи.