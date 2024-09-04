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    Пети о Санчо: Неужели ему не надоело переходить из клуба в клуб?

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    Бывший футболист «Челси» Эммануэль Пети высказался о переходе полузащитника Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в стан «синих».

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    «Клуб не единственный, кто несет ответственность в этой ситуации, дело также и в самих игроках. Как Санчо мог подписать контракт с "Челси" после того, что произошло в "Манчестер Юнайтед"? Его отправили в аренду в "Боруссию Дортмунд", потом он вернулся в "Юнайтед", а теперь он переходит в "Челси", где около 40 игроков, и он всего лишь один из них.

    Неужели ему не надоело переходить из клуба в клуб, терять себя на поле и терять уверенность? Теперь он в клубе, который не отличается стабильностью, которому не хватает уверенности и результатов. Если он не ради денег там, то ради чего?» — сказал Пети Goal.

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    • Напомним, что Санчо перешел в «Челси» на правах аренды с обязательным правом выкупа. В следующем матче «синие» сыграют против «Борнмута» 14-го сентября.

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