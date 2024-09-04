Коул об ошибках Каземиро: Нельзя просто обвинять кого-то в поражении

Бывший нападающийподелился мнением о полузащитнике «красных дьяволов», который допустил ошибки в матче АПЛ с(0:3).

«Каземиро находится в плохой форме? Возможно, это и так, но я не собираюсь называть Каземиро причиной поражения "Манчестер Юнайтед" от "Ливерпуля" в воскресенье. Футбол — это командная игра, и, к сожалению, время от времени кто-то совершает ошибки, а соперник извлекает из них выгоду. Нельзя просто обвинять кого-то в поражении.

Я смотрю на футбол совершенно иначе, чем болельщики, потому что сам был вовлечен в игру, но в девяти случаях из десяти, когда игрок совершает ошибку, его не обязательно наказывают. Каземиро был наказан точно так же, как Кобби Майну за третий гол, но таков футбол», — сказал Коул Betfred Insights.

После поражения «мерсисайдцев» «красные дьяволы» занимают 14-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе.