Бабаев рассказал о планах ЦСКА перед закрытием трансферного окна

Генеральный директор ЦСКАне исключает вариант, при котором клуб не подпишет ни одного игрока перед закрытием трансферного окна.

«Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.

Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам.

Уверенности, что еще будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, нет. Не хочется никого обнадеживать», — приводит слова Бабаева Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.