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    Бабаев рассказал о планах ЦСКА перед закрытием трансферного окна

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключает вариант, при котором клуб не подпишет ни одного игрока перед закрытием трансферного окна.

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    «Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.

    Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам.

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    • Уверенности, что еще будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, нет. Не хочется никого обнадеживать», — приводит слова Бабаева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

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