Бабаев рассказал о планах ЦСКА перед закрытием трансферного окна

Роман Бабаев Фото: globallookpress.com
«Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.
Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам.
Уверенности, что еще будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, нет. Не хочется никого обнадеживать», — приводит слова Бабаева Sport24.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.