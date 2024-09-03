В 19:30 03.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

Последний матч: «Спартак Кострома» — «Текстильщик Иваново» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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