Рафинья: Я не думал, что стану капитаном «Барселоны»

«После того, как я читал все эти сообщения о том, что ухожу из клуба, что клуб не рассчитывает на меня, слыша, как пресса плохо о мне отзывается, я никогда не мог представить, что стану одним из капитанов.
В раздевалке люди доверяют мне. Это трогательно и заставляет чувствовать себя более значимым», — сказал Рафинья в интервью RAC1.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
На данный момент каталонцы лидируют в таблице Примеры. 27-летний футболист в четырех матчах чемпионата Испании-2024/25 забил три гола и сделал три ассиста.