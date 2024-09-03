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    Мбаппе высказался по поводу адаптации в «Реале»

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    Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свою адаптацию в команде Карло Анчелотти.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Ранее нападающий в Примере дважды поразил ворота «Бетиса» (2:0).

    «Конец адаптации? Я должен вам назвать какую-то конкретную дату? Это нормально, когда такой игрок, как я, приходит в команду, то многое меняется, я не сумасшедший. Мы играем каждые три дня, поэтому не можем слишком много тренироваться. Однако как футболист я точно могу выполнять свою работу гораздо лучше», — приводит слова Мбаппе Marca.

    Текущий контракт с Мбаппе истекает в июне 2029 года. За мадридский клуб Килиан уже забил три гола.

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