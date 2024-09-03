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    Лапорта: Мы очень довольны тренером и составом, который у нас есть

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил текущий состав каталонской команды.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Мы очень довольны тренером и составом, который у нас есть. А также очень гордимся, потому что Ла Масия является основой нашего спортивного проекта.

    Мы работаем над укреплением нашей академии как основы спортивного проекта. Мы выстояли и побеждаем. Мы стали лучше в экономическом, социальном и спортивном плане. Мы сильнее, чем когда-либо, и полны решимости завершить восстановление нашего клуба», — приводит слова Лапорты пресс-служба «Барселоны».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Барселона» отлично стартовала в новом сезоне испанской Примеры. Команда набрала 12 очков из 12 возможных и занимает первое место в турнирной таблице.

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