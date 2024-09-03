Лапорта: Мы очень довольны тренером и составом, который у нас есть

Президентоценил текущий состав каталонской команды.

«Мы очень довольны тренером и составом, который у нас есть. А также очень гордимся, потому что Ла Масия является основой нашего спортивного проекта.

Мы работаем над укреплением нашей академии как основы спортивного проекта. Мы выстояли и побеждаем. Мы стали лучше в экономическом, социальном и спортивном плане. Мы сильнее, чем когда-либо, и полны решимости завершить восстановление нашего клуба», — приводит слова Лапорты пресс-служба «Барселоны».

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Барселона» отлично стартовала в новом сезоне испанской Примеры. Команда набрала 12 очков из 12 возможных и занимает первое место в турнирной таблице.