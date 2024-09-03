ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманБудущее в подвешенном состоянии: что ждет Осимхена и Лукмана в этом сезоне?
    Все новости спорта

    Игнатьев рассказал, почему клубам надо брать пример с «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Известный отечественный специалист Борис Игнатьев высказался о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне.

    Борис Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борис Игнатьев

    «В "Локомотиве" проведена очень хорошая работа и команда выглядит очень убедительно, показывая хороший и динамичный футбол, но не без изъянов. Футболисты "Локомотива" подошли к этому чемпионату в хорошей физической форме. Главный показатель команды, что в последних матчах в старте выходил всего один иностранец. Это говорит о том, что в клубной вертикале, школе и академии хорошо поставлена работа. Всё работает на качественном уровне.

    Поэтому многим командам стоит взять пример с "Локомотива". Вместо того, чтобы привозить посредственных легионеров, надо больше внимания уделять нашим ребятам. Для меня радость, что клуб выбрал это направление. Но "Локомотиву" уже сегодня надо усиливать команду, так как она находится на лидирующих позициях. Надо усилить центр обороны и атаку, куда надо пригласить более качественных футболистов, которые будут определять лицо команды», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия сезона порадует голами?
  • «Металлург» Мг — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Московское «Динамо» разгромит китайский клуб?
  • «Динамо» М — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • К победе в дерби Урала ближе подберется Екатеринбург
  • «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.26
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо М — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Польша
  • Футбол
  • Послезавтра в 21:45
    •  2.84
  • Прогноз на матч Димитров — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фриц — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Гибралтар — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Волгарь — Астрахань
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры