Тарханов рассказал о том, как изменился «Спартак» при Станковиче

Отечественный тренеррассказал об изменениях в игрепосле прихода нового главного тренера

«Видно, что "Спартак" с новым тренером очень сильно перестраивается. Команда начала играть совершенно по-другому. Это хорошо для российского футбола и для болельщиков "Спартака", ведь это ведущий клуб в России. Поэтому в "Спартак" надо ставить больших тренеров.

Надо так, как говорит Саша Мостовой, что в "Спартаке" не надо учиться тренерскому делу, а надо приходить и сразу давать результат», — сказал Тарханов Чемпионату.

После 7-и туров в РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в таблице с 14-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 3 балла. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против махачкалинского «Динамо» 15-го сентября.