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    Тарханов рассказал о том, как изменился «Спартак» при Станковиче

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    Отечественный тренер Александр Тарханов рассказал об изменениях в игре «Спартака» после прихода нового главного тренера Деяна Станковича.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Видно, что "Спартак" с новым тренером очень сильно перестраивается. Команда начала играть совершенно по-другому. Это хорошо для российского футбола и для болельщиков "Спартака", ведь это ведущий клуб в России. Поэтому в "Спартак" надо ставить больших тренеров.

    Надо так, как говорит Саша Мостовой, что в "Спартаке" не надо учиться тренерскому делу, а надо приходить и сразу давать результат», — сказал Тарханов Чемпионату.

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