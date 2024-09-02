Тарханов: ЦСКА надо подписать сильного нападающего

Известный российский тренеруверен, что московскому ЦСКА необходимо усилить атакующую линию после ухода из клуба

«Пока не могу сказать, что после смены тренера у ЦСКА что-то резко поменялось. Команда так же забивает или не реализовывает свои моменты. Сейчас чаще стал забивать Мусаев, поэтому можно сказать, что у ЦСКА есть замена ушедшему Чалову.

Конечно, ЦСКА ищет ещё нападающего, потому что Тамерлан один играет на этой позиции. Время есть до окончания трансферного окна, поэтому кого-то найдут. Но ЦСКА нужно подписать очень хорошего нападающего, который будет сильнее, чем Чалов», — сказал Тарханов «Чемпионату».