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    Таранов о победе «Краснодара»: Мусаев смог достучаться до ребят

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    Экс-футболист «Краснодара» Иван Таранов оценил игру «быком» в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (3:0).

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Хоть Лантратов "привёз" два мяча, но "Краснодар" по игре смотрелся лучше, чем "Локомотив". У "быков" был неудачный старт сезона. Но Мурад Олегович смог достучаться до ребят, и до самих футболистов дошло, что с такими амбициями нельзя так выступать. Все довольны содержанием матча с "Локомотивом" и тем, как все друг за друга бились. Мастерство есть у всех футболистов, поэтому дисциплина и мотивация повлияли на недавнюю победу.

    Галицкому можно быть довольным атакующим футболом и результатом в игре с "Локомотивом". Но вопрос в том, как будет показывать себя команда на длинной дистанции. Как говорится, "цыплят по осени считают". Нужно доказывать свою состоятельность каждый день», — сказал Таранов Чемпионату.

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    • После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. В следующем поединке «быки» сыграют против «Ростова» 14-го сентября.

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