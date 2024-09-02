Таранов о победе «Краснодара»: Мусаев смог достучаться до ребят

Экс-футболистоценил игру «быком» в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против(3:0).

«Хоть Лантратов "привёз" два мяча, но "Краснодар" по игре смотрелся лучше, чем "Локомотив". У "быков" был неудачный старт сезона. Но Мурад Олегович смог достучаться до ребят, и до самих футболистов дошло, что с такими амбициями нельзя так выступать. Все довольны содержанием матча с "Локомотивом" и тем, как все друг за друга бились. Мастерство есть у всех футболистов, поэтому дисциплина и мотивация повлияли на недавнюю победу.

Галицкому можно быть довольным атакующим футболом и результатом в игре с "Локомотивом". Но вопрос в том, как будет показывать себя команда на длинной дистанции. Как говорится, "цыплят по осени считают". Нужно доказывать свою состоятельность каждый день», — сказал Таранов Чемпионату.

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. В следующем поединке «быки» сыграют против «Ростова» 14-го сентября.