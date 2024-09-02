Семшов прокомментировал переход Соболева в «Зенит»

Экс-футболист сборной Россиипрокомментировал переход форвардаиз в «Зенит».

«Зачем им нужен Соболев? Есть тренерский штаб и руководители, которые лучше нас знают, что нужно, кто нужен и почему нужен. Может быть, кто-то уйдёт в аренду: четыре форварда, думаю, один всё равно лишний. Но не забываем, что бывают травмы, карточки, которые тоже могут повлиять.

С другой стороны, пришли два форварда, которые тоже хотят играть, хотят доказывать, может, это ещё добавит в игру "Зенита" позитив», — цитирует Семшова «Советский спорт».

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Соглашение с Соболевым заключено сроком на три года с возможностью продления на сезон. Ранее форвард с 2020 по 2024 год играл за московский «Спартак».