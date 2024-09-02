Шмейхель о крупном поражении «МЮ»: Грустно, что Фергюсон это наблюдает

Экс-голкиперзаявил, что бывший наставник «красных дьяволов»наблюдал за крупным поражением клуба в матче 3-го тура АПЛ с(0:3).

«Сидеть с Фергюсоном и наблюдать за этим. Для меня очень, очень грустно, что он это наблюдает. То, что он делал для этого футбольного клуба, было отличным временем.

Фергюсон сделал что-то действительно экстраординарное с этим футбольным клубом. Всего этого больше нет», — приводит слова Шмейхеля The Sun.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе. В следующем поединке «красные дьяволы» сыграют против «Саутгемптона» 14-го сентября.