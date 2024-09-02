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    Шмейхель о крупном поражении «МЮ»: Грустно, что Фергюсон это наблюдает

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    Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель заявил, что бывший наставник «красных дьяволов» Сэр Алекс Ферюсон наблюдал за крупным поражением клуба в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:3).

    Сэр Алекс Фергюсон
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    Сэр Алекс Фергюсон

    «Сидеть с Фергюсоном и наблюдать за этим. Для меня очень, очень грустно, что он это наблюдает. То, что он делал для этого футбольного клуба, было отличным временем.

    Фергюсон сделал что-то действительно экстраординарное с этим футбольным клубом. Всего этого больше нет», — приводит слова Шмейхеля The Sun.

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    • После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе. В следующем поединке «красные дьяволы» сыграют против «Саутгемптона» 14-го сентября.

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