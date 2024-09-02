Радимов: Если Соболев будет делать то же самое в «Зените», он просто сядет на лавку

Бывший полузащитник «Зенита»рассказал, как относится к переходу форвардав санкт-петербургский клуб.

Ранее Соболев с 2020 по 2024 год выступал за московский «Спартак».

«Двоякое впечатление. Я как петербуржец к любому переходу из "Спартака" в "Зенит" отношусь скептически. Понятно, что болельщики воспримут в штыки, тем более после нескольких публикаций. Но в интервью он попросил дать ему шанс, любой человек имеет право на это. Дальше будет зависеть от него. Те вещи, которые ему позволялись в "Спартаке", неприемлемы. Я не буду на них заострять внимание.

В "Зените" есть Сергей Богданович, который гасил любые конфликты. Если Соболев будет делать то же самое в "Зените", он просто сядет на лавку и не будет попадать в состав. Не надо нарываться на Семака. Снаружи он добрый, но может произойти всё что угодно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа.