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    Кордоба о победе «Краснодара»: Очень рад, что смог помочь команде

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    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе своей команды в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (3:0).

    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»

    «Мне кажется, это была совместная работа тренерского штаба, семьи и игроков. Я действительно очень рад, что смог помочь команде, и сейчас только с позитивным настроем уезжаю в сборную.

    Особенное совместное празднование голов со Сперцяном? Да, мы говорили о своём. В последних играх, на мой взгляд, нас сильно критиковали. Это часть футбольной жизни, однако критиковать нас после всего, что мы сделали, было бы неуместно. Тем не менее, мы относимся к этому с уважением.

    Во время празднования показалось, что я провёл какой-то обряд и стряхнул что-то с ног? У меня никогда не было такого продолжительного периода без голов. В Южной Америке, когда мы забиваем после длительной безголевой серии, мы делаем жест, как бы стряхивая соль, и сегодня она наконец сошла», — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «быков».

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    • После 7-и туров РПЛ «Краснодар» занимает 2-е место в таблице с 15-ю очками в активе. В следующем матче «быки» сыграют против «Ростова» 14-го сентября.

    Кордоба провел 4 матча в рамках нынешнего сезона чемпионата России, забил 1 гол и сделал голевую передачу.

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