Тренер «Зенита» назвал причину, по которой не отпустили Клаудиньо

Тренер петербургского «Зенита»рассказал, почему клуб не захотел продавать полузащитникаво «Фламенго».

«По Клаудиньо делали хорошее предложение ? Не знаю, было ли оно хорошим или нет. Но оно в любом случае не устроило клуб. И "Зенит" решил игрока не продавать. Мы неоднократно говорили: любой футболист может покинуть команду.

Но для этого нужно соответствующее предложение, которое всех устроит. Здесь не сложилось. Понятно, что за ними следят в Бразилии. Но, полагаю, ближайшие годы они проведут в России.

"Не появятся ли у игрока проблемы с мотивацией? Понятно, что когда у тебя или твоих представителей идёт разговор с другим клубом, то мотивация может снизиться. Неопределённость влияет на всех людей.

Но сейчас Клаудиньо точно понимает перспективу своего будущего, которое связано с 'Зенитом'. А мы, в свою очередь, должны помогать ему показывать лучший футбол и лучшие качества", — сказал Виллиам де Оливейра "Чемпионату".