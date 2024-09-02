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    Тренер «Зенита» назвал причину, по которой не отпустили Клаудиньо

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    Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, почему клуб не захотел продавать полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «По Клаудиньо делали хорошее предложение ? Не знаю, было ли оно хорошим или нет. Но оно в любом случае не устроило клуб. И "Зенит" решил игрока не продавать. Мы неоднократно говорили: любой футболист может покинуть команду.

    Но для этого нужно соответствующее предложение, которое всех устроит. Здесь не сложилось. Понятно, что за ними следят в Бразилии. Но, полагаю, ближайшие годы они проведут в России.

    "Не появятся ли у игрока проблемы с мотивацией? Понятно, что когда у тебя или твоих представителей идёт разговор с другим клубом, то мотивация может снизиться. Неопределённость влияет на всех людей.

    Но сейчас Клаудиньо точно понимает перспективу своего будущего, которое связано с 'Зенитом'. А мы, в свою очередь, должны помогать ему показывать лучший футбол и лучшие качества", — сказал Виллиам де Оливейра "Чемпионату".

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