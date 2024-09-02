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    Деку может покинуть «Барселону»

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    Деку может покинуть пост спортивного директора «Барселоны».

    Деку
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    Деку

    По информации Diario SPORT, Деку устал от условий, в которых ему приходится работать в каталонском клубе.

    Источник утверждает, что 47-летний португалец недоволен финансовыми проблемами, из-за которых у «Барселоны» ограничены возможности на трансферном рынке.

    Кроме того, Деку считает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта нарушил некоторые обещания, не сумев заключить несколько важных для клуба спонсорских сделок.

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    • Также отмечается, что Деку примет окончательное решение о своем будущем в клубе после отпуска.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги после четырех туров.

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