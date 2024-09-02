Деку может покинуть «Барселону»

может покинуть пост спортивного директора

По информации Diario SPORT, Деку устал от условий, в которых ему приходится работать в каталонском клубе.

Источник утверждает, что 47-летний португалец недоволен финансовыми проблемами, из-за которых у «Барселоны» ограничены возможности на трансферном рынке.

Кроме того, Деку считает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта нарушил некоторые обещания, не сумев заключить несколько важных для клуба спонсорских сделок.

Также отмечается, что Деку примет окончательное решение о своем будущем в клубе после отпуска.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги после четырех туров.