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    Тен Хаг: Я знаю, что болельщики довольны мной

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своей работе перед матчем 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «В последних двух сезонах мы выиграли больше всех трофеев в английском футболе, если не считать "Манчестер Сити". Всё это факты и реальность. В нынешнем году мы также хотим побеждать и брать трофеи. Уверен, мы это сделаем.

    Мне пришлось строить этот клуб практически с нуля. Мы привлекли молодых футболистов и развивали их. И при этом мы выиграли трофеи. Что ещё я могу сделать? Насколько я знаю, болельщики довольны мной, но мне всё равно, похвалят меня или нет. Всё дело в "Манчестер Юнайтед", а не во мне», — приводит слова тен Хага BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне манкунианцы набрали три очка в двух матчах. Клуб идет 13-м в таблице АПЛ.

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