Тен Хаг: Я знаю, что болельщики довольны мной

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
«В последних двух сезонах мы выиграли больше всех трофеев в английском футболе, если не считать "Манчестер Сити". Всё это факты и реальность. В нынешнем году мы также хотим побеждать и брать трофеи. Уверен, мы это сделаем.
Мне пришлось строить этот клуб практически с нуля. Мы привлекли молодых футболистов и развивали их. И при этом мы выиграли трофеи. Что ещё я могу сделать? Насколько я знаю, болельщики довольны мной, но мне всё равно, похвалят меня или нет. Всё дело в "Манчестер Юнайтед", а не во мне», — приводит слова тен Хага BBC.
В текущем сезоне манкунианцы набрали три очка в двух матчах. Клуб идет 13-м в таблице АПЛ.