В 18:00 01.09.2024 Шахтёр Крг и Женис сыграют матч в чемпионате Казахстана по футболу.

Шахтёр Крг — Женис

Последний матч: «Женис» — «Шахтёр Крг» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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