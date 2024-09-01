В 19:00 01.09.2024 Петрокуб и CF Sparta Selemet сыграют матч в Суперлиге Молдовы.

Петрокуб — CF Sparta Selemet

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