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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

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    «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют между собой в центральном матче 3-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в двух матчах нового сезона, расположившись на 13-й строчке турнирной таблицы. За этот отрезок манкунианцы забили два гола и столько же пропустили в свои ворота.

    В стартовом туре подопечные Эрика тен Хага дома минимально обыграли «Фулхэм» благодаря голу новичка команды Зиркзее на 87-й минуте (1:0). Через неделю «Манчестер Юнайтед» отправился на выезд в Брайтон и уступил одноименной команде, пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время (1:2).

    «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» не потерял ни одного очка на старте сезона, одержав победы в обоих матчах. С шестью баллами в активе «красные» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей — 4:0.

    В стартовом матче сезона команда под руководством Арне Слота всухую обыграла в гостях новичка чемпионата — «Ипсвич» (2:0). Голы забили Жота и Салах. Во втором туре «Ливерпуль» на «Энфилде» с тем же счетом победил «Брентфорд» (2:0), отличились Диас и Салах.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды дважды сыграли вничью — 0:0 на «Энфилде» и 2:2 на «Олд Траффорд».

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 4 победы, «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее в 3-х случаях и 3 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.28.

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