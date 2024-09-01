«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют между собой в центральном матче 3-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в двух матчах нового сезона, расположившись на 13-й строчке турнирной таблицы. За этот отрезок манкунианцы забили два гола и столько же пропустили в свои ворота.

В стартовом туре подопечные Эрика тен Хага дома минимально обыграли «Фулхэм» благодаря голу новичка команды Зиркзее на 87-й минуте (1:0). Через неделю «Манчестер Юнайтед» отправился на выезд в Брайтон и уступил одноименной команде, пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время (1:2).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» не потерял ни одного очка на старте сезона, одержав победы в обоих матчах. С шестью баллами в активе «красные» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей — 4:0.

В стартовом матче сезона команда под руководством Арне Слота всухую обыграла в гостях новичка чемпионата — «Ипсвич» (2:0). Голы забили Жота и Салах. Во втором туре «Ливерпуль» на «Энфилде» с тем же счетом победил «Брентфорд» (2:0), отличились Диас и Салах.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды дважды сыграли вничью — 0:0 на «Энфилде» и 2:2 на «Олд Траффорд».

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 4 победы, «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее в 3-х случаях и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.28.