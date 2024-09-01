В 19:15 01.09.2024 Локомотива и Вараждин сыграют матч в чемпионате Хорватии по футболу.

Локомотива — Вараждин

Последний матч: «Вараждин» — «Локомотива» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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