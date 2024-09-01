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    Холанн: Сейчас я чувствую себя очень хорошо и готов к новым свершениям

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил свою текущую форму.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Напомним, что вчера норвежец оформил хет-трик в матче с «Вест Хэмом» (3:1).

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    «Я чувствую себя хорошо. Чувствую себя энергичным. У меня был долгий отпуск и долгая предсезонка. Годы здесь пролетели быстро, всё шло как по маслу, а теперь я немного отдохнул телом и ногами. Сейчас я чувствую себя очень хорошо и готов к новым свершениям.

    Только футболисты знают, как важно иметь перерыв и достаточно долгий. В конце концов, нужно успокоить своё тело и разум, потому что это долгий сезон и он не так прост, как все думают. Я чувствую себя свежо и хорошо, это самое главное.

    Иногда мне нравится бить по воротам издалека. Не только лёгкие удары. Хорошо, что я могу выплеснуть немного энергии из своего тела. Конечно, три очка — это самое главное, так что я счастлив. Чувствую себя более свежим и энергичным. Я счастлив», — цитирует Холанна пресс-служба «Манчестер Сити».

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