2-й таймМанчестер Юнайтед — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро Гарначо и Коби Майну«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 18:47
    • Кордоба выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче РПЛ с «Локомотивом»
  • 17:41
    • «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Тоттенхэм»
  • 17:29
    • «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
  • 17:12
    • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
  • 17:05
    • «Динамо» не смогло одолеть «Оренбург»
    Все новости спорта

    Футбол, Испания. Примера, Хетафе — Реал Сосьедад. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Примера (Ла Лига) Хетафе Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Хетафе и Реал Сосьедад начнут матч в 20:15 в Ла Лиге, 01.09.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Хетафе» — «Реал Сосьедад» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Хетафе — Реал Сосьедад.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Локомотив» и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «Ливерпуль» нокаутирует «МЮ» благодаря голам Салаха?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Рублев обыграет Димитрова и выйдет в четвертьфинал US Open?
  • Рублев — Димитров. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.54
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ротор — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры