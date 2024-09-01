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    Гвардиола: Ни один защитник не сможет остановить Холанна даже с пистолетом

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре норвежского форварда команды Эрлинга Холанна.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Холанн намного лучше других во всем. Он остается на 20–30 минут после тренировок.

    Ему нужно, чтобы команда давала ему больше мячей в финальной трети поля. Мы будем создавать такие ситуации. Он неудержим, ни один центральный защитник, даже с пистолетом, не сможет его остановить.

    Эрлинг всегда забивает голы. И это то, что он должен делать», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

    Напомним, что вчера Холанн сделал хет-трик в матче против чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:1).

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