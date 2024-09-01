начнут матч в 03:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 01.09.2024.

Последний матч: «Форталеза» — «Ботафого» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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