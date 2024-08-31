В 22:00 31.08.2024 Тулуза и Марсель сыграют матч во французской Лиге 1.

Тулуза — Марсель

Последний матч: «Тулуза» — «Марсель» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тулуза» — «Марсель». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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