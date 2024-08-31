Семин: «Локомотив» заставил усомниться в чемпионстве «Зенита»

Известный тренерподелился мнением об интриге в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

После шести туров «Локомотив» единолично возглавляет таблицу РПЛ. «Зенит» находится на второй строчке, отставая от «железнодорожников» на одно очко.

Календарь и таблица РПЛ

«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что "Зенит" выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки.

"Локомотив", напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что "Зенит" станет чемпионом», — приводит ТАСС слова Семина.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Краснодар»

«Локомотив» в ближайшем матче сыграет 1 сентября с «Краснодаром». Игра пройдет в Москве, начало — в 19:45 мск.