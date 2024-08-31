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    Радимов: В «Спартаке» Соболев чувствовал свою незаменимость, в «Зените» такого не будет

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    Экс- футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы Александра Соболева в питерской команде. Соболев 30 августа официально стал игроком «Зенита».

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    Нападающий подписал с петербургским клубом трехлетний контракт с возможностью продления на еще один сезон.

    «Надо понимать, что ты переходишь в команду, которая является шестикратным чемпионом страны. Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец, который пришел в "Зенит", не дешевле Соболева. А Кассьерра — один из лучших бомбардиров чемпионата. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет.

    Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб. Это футбольная жизнь. В "Спартаке" Соболев чувствовал свою незаменимость, а здесь такого не будет», — сказал Радимов на «Матч ТВ».

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