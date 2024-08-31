Радимов: В «Спартаке» Соболев чувствовал свою незаменимость, в «Зените» такого не будет

Экс- футболист «Зенита»оценил перспективыв питерской команде. Соболев 30 августа официально стал игроком «Зенита».

Нападающий подписал с петербургским клубом трехлетний контракт с возможностью продления на еще один сезон.

«Надо понимать, что ты переходишь в команду, которая является шестикратным чемпионом страны. Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец, который пришел в "Зенит", не дешевле Соболева. А Кассьерра — один из лучших бомбардиров чемпионата. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет.

Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб. Это футбольная жизнь. В "Спартаке" Соболев чувствовал свою незаменимость, а здесь такого не будет», — сказал Радимов на «Матч ТВ».