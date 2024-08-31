В 17:00 31.08.2024 Мэнсфилд Таун и Стокпорт сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Мэнсфилд Таун — Стокпорт

Последний матч: «Стокпорт» — «Мэнсфилд Таун» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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