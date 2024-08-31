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    Лестер — Астон Вилла. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

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    В 17:00 31.08.2024 Лестер и Астон Вилла сыграют матч в чемпионате Англии по футболу.

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    Лестер — Астон Вилла

    Последний матч: «Лестер» — «Астон Вилла» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лестер»).

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