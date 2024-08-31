В 19:00 31.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Высшей лиге Грузии.

Последний матч: «Телави» — «Колхети-1913» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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