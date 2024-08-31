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    Футбол, Украина. Премьер-лига, Черноморец Од — Полесье. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    Черноморец Од и Полесье начнут матч в 18:00 в чемпионате Украины по футболу, 31.08.2024.

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    Последний матч: «Полесье» — «Черноморец Од» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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