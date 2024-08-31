Анчелотти прокомментировал отставание от «Барселоны» в таблице

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу отставания команды от «Барселоны» в таблице Ла Лиги, которое составляет четыре очка.

«Это мелочи, в большей степени на нас повлияло то, что мы сыграли не лучшим образом. Сезон очень длинный, однако мы отстаём на четыре очка, именно потому что провели матчи не очень хорошо.

Давит ли подобное обстоятельство на нас? Абсолютно нет, постепенно мы решим эту проблему», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мадридцы в трёх турах набрали 5 очков, в то время как у их главного конкурента на 4 балла больше.

Календарь и таблица испанской Примеры

В 4-м туре Примеры подопечные Анчелотти 1 сентября сыграют с «Бетисом».