ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Чей путь в плей-офф ЛЧ проще? Жеребьевка мечты для «Ливерпуля» и испытание для «Барсы»
  • 14:10
    • «Химки» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    Анчелотти прокомментировал отставание от «Барселоны» в таблице

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу отставания команды от «Барселоны» в таблице Ла Лиги, которое составляет четыре очка.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Это мелочи, в большей степени на нас повлияло то, что мы сыграли не лучшим образом. Сезон очень длинный, однако мы отстаём на четыре очка, именно потому что провели матчи не очень хорошо.

    Давит ли подобное обстоятельство на нас? Абсолютно нет, постепенно мы решим эту проблему», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Мадридцы в трёх турах набрали 5 очков, в то время как у их главного конкурента на 4 балла больше.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В 4-м туре Примеры подопечные Анчелотти 1 сентября сыграют с «Бетисом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную игру
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Канониры» выиграют третий матч подряд?
  • «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • ЦСКА продлит свою победную серию?
  • «Химки» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.34
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Пари НН — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Байер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры