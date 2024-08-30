В 21:00 30.08.2024 Велика-Горица и Sibenik сыграют матч в чемпионате Хорватии по футболу.

Велика-Горица — Sibenik

Последний матч: «Sibenik» — «Велика-Горица» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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