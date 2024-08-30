Соболев: Эмоции просто зашкаливают! Я просто счастлив

Нападающий санкт-петербургскоговысказался о переходе в стан питерцев из

«Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось. Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!

Не знаю, можно ли раскрывать все детали… Были моменты, когда я уже думал, что все сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал. Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так, что я теперь игрок Зенита», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстhанен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».