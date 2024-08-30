В «Зените» ответили на вопрос о будущем Сергеева

Председатель правлениявысказался о будущем в команде форварда

«Иван поехал вместе с командой на игру с "Пари НН". Вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.

Можно ли сказать, что Иван Сергеев точно останется в "Зените"? Вы знаете, я же не гадалка на кофейной гуще. Хочу только сказать, что мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для "Зенита". Чего стоит гол, который привел ко второй звезде, а такие вещи не забываются», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Иван Сергеев провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.