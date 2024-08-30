Орлов рассказал о беседе с Соболевым после его перехода в «Зенит»

Известный комментаторвысказался о трансфереиз

«Я же был на презентации Соболева. После нее он сам ко мне подошел: "Очень рад пожать вам руку!" Вежливый человек. Я его, правда, сразу спросил: "А вы знаете, что 'Зенит' уже взял аргентинского форварда"? Он: "Да, конечно, знаю". Я: "И вы не боитесь конкуренции"?

"Да что вы! Я ее жду! Для меня это такой вызов!" Уточняю у него: "А в какой вы сейчас форме? Тренировались"? Он: "Конечно. Прекрасно себя ощущаю". И правда выглядит он по-спортивному прилично. Хороший игровой вес. Все в этом плане нормально», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нападающий подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года с опцией автоматического продления еще на 1 сезон. В самом начале нынешнего сезона форвард был отстанен от основного состава «Спартака».