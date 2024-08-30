Ольмо: Цель «Барселоны» — двигаться постепенно

Дани Ольмо Фото: globallookpress.com
«Соперничество с "Реалом" и "Атлетико"? Это те команды, с которыми приходится соревноваться всегда, поэтому нам необходимо сосредоточиться на себе. Однако мы являемся единственной командой, выигравшей первые три матча.
Завтра, у нас будет ещё один шанс победить и увеличить отрыв в качестве лидера. Наша цель — двигаться постепенно. Мы команда, которая хочет прогрессировать от недели к неделе и побеждать в каждом матче», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.
Календарь и таблица испанской Примеры
Напомним, что «Барселона» на данный момент лидирует в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе девять очков из девяти возможных.