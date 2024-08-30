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    Ольмо: Цель «Барселоны» — двигаться постепенно

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    Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в этом сезоне.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    «Соперничество с "Реалом" и "Атлетико"? Это те команды, с которыми приходится соревноваться всегда, поэтому нам необходимо сосредоточиться на себе. Однако мы являемся единственной командой, выигравшей первые три матча.

    Завтра, у нас будет ещё один шанс победить и увеличить отрыв в качестве лидера. Наша цель — двигаться постепенно. Мы команда, которая хочет прогрессировать от недели к неделе и побеждать в каждом матче», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Барселона» на данный момент лидирует в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе девять очков из девяти возможных.

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