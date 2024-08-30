Медведев о сложном характере Соболева: У нас же не институт благородных девиц

Председатель правленияответил на вопрос о сложном характере новичка команда

«Сложный характер Соболева? У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение было принято о переходе, были проведены долгие беседы Александра и главного тренера Сергея Семака, я неоднократно разговаривал с Сашей. Поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и всё, что имеет к этому отношение.

Уверен, Саша вольётся в команду и своей игрой докажет, что он футболист высокого уровня, сборной и будет только наращивать счёт своим голам, — передает слова Медведева Чемпионат.

Ранее Соболев обратился к болельщикам "Зенита" после подписания контракта, который рассчитан до лета 2027-го года с опцией автоматического продления на 1 сезон.